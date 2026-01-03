Empate no Feirense-União de Leiria

No Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, o Feirense esteve em vantagem com um golo de Leandro Antunes, aos cinco minutos, mas a União de Leiria deu a volta ao marcador por intermédio de Jordan van der Gag (45+1) e Pablo Fernández (60). A equipa de Ricardo Costa acabou por restabelecer a igualdade aos 69 minutos, com um golo de Emanuel Moreira.



Com o empate, o Feirense segue provisoriamente no 13.º lugar da II Liga, com 18 pontos, enquanto a União de Leiria está em sexto, com 24 pontos, com ambas as equipas a somarem 16 jogos disputados.



O Feirense colocou-se cedo na frente do marcador, quando Leandro Antunes surgiu à entrada da pequena área para desviar um cruzamento de Tiago Ribeiro, aos cinco minutos.



A União de Leiria restabeleceu a igualdade em período de compensação da primeira parte, quando Jordan van der Gag surgiu na área para rematar forte e colocado para o fundo da baliza do Feirense (45+1).



A equipa comandada por Fábio Pereira conseguiu a ‘cambalhota’ no marcador aos 60 minutos, com um golo de Pablo Fernández, que finalizou de cabeça um cruzamento de Marc Baró.



No entanto, o Feirense chegou ao empate pouco depois, quando Emanuel Moreira aproveitou um ressalto para rematar com eficácia, aos 69 minutos, com o marcador a não mais alterações até ao final.











Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira



Feirense-União de Leiria: 2-2



Ao intervalo: 1-1







Marcador:



1-0, Leandro Antunes, aos 5 minutos.



1-1, Jordan van der Gag, 45+1.



1-2, Pablo Fernández, 60.



2-2, Emanuel Fernandes, 69.











Equipas:



- Feirense: Francisco Meixedo, Jójó, Emanuel Moreira, Leal, Zé Ricardo, Gabriel Costa (Doumbia, 63), Nile John (Samad, 63), Tiago Ribeiro (Klimov, 90), Luís Santos (Gui Meira, 90), Nketia (Pedrinho, 70) e Leandro Antunes.



(Suplentes: Diego Altube, Edgar Ié, Robinho, Bruno Silva, Doumbia, Samad, Gui Meira, Klimov e Pedrinho).



Treinador: Ricardo Costa.







- União de Leiria: João Bravim, Habib Sylla (Marc Baró, 56), Genaro, Zé Pedro, Miguel Maga, Miguel Pires (Lucho, 86), Daniel Borges, Pablo Fernández (Bernardo, 90), Juan Muñoz, Jordan van der Gaag e Michel (Jair Matheus, 56, e Vítor Silva, 86).



(Suplentes: Salvador Carrasco, João Silva, Vasco Oliveira, Marc Baró, Eboué Kouassi, Lucho, Bernardo, Jair Matheus e Victor Silva).



Treinador: Fábio Pereira.







Árbitro: Bruno Vieira (AF Beja).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nile John (25), Gabriel Costa (32), Habib Sylla (45+2), Daniel Borges (73 e 90+2) e Genaro (90+4). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos a Daniel Borges (90+4).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.