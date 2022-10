Empates no Nacional - Penafiel e no FC Porto B - Feirense

No Estádio da Madeira, o Nacional continua sem vencer na presente edição da II Liga, somando o segundo empate contra quatro derrotas. Mas hoje valeu a sua persistência, com o golo da igualdade a surgir no último minuto de compensação (90+4), na conversão de uma grande penalidade, por Dudu, depois de Leandro ter adiantado o Penafiel no marcador, aos 57 minutos.A primeira metade foi movimentada e dividida, embora com as melhores ocasiões a pertencerem ao Penafiel.Contudo, a primeira situação foi pertença do Nacional, decorriam 14 minutos, com Luís Esteves a desviar um centro de José Gomes e a bola a sair ao lado. O Penafiel respondeu de pronto e Daniel Guimarães opôs-se, primeiro, a um cabeceamento de João Miguel, aos 17 minutos, e logo depois a um desvio do dinamarquês Molvadgaard.O jogo estava rápido e aos 23 minutos Luís Esteves “disparou” dobre a barra, mas foi o avançado Molvadgaard a estar muito perto de marcar aos 32 minutos, num cabeceamento que só um desvio ocasional de um defesa do Nacional evitou que resultasse em golo.Aos 41 minutos, foi Caio Secco que, com uma defesa a dois tempos, gorou os intentos a Francisco Ramos, sendo que foi em período de compensações que a maior situação para golo teve lugar, novamente com Molvadgaard como protagonista e com Clayton, em cima da linha, a salvar a sua equipa.Após o regresso dos balneários, o Penafiel voltou a estar perto de marcar, aos 49 minutos, primeiro num corte providencial sobre o risco de José Gomes e depois num remate cruzado de Molvadgaard.Os visitantes eram claramente o conjunto mais perigoso e, aos 56 minutos, Daniel Guimarães aplicou-se para evitar um autogolo de Clayton. Todavia, na sequência do canto, Leandro antecipou-se a tudo e todos e inaugurou o marcador.O Nacional procurou reagir, com Filipe Cândido a mexer na equipa, mas o Penafiel mantinha-se coeso e explorando a maior exposição do Nacional, face ao adiantamento da equipa insular.Mas, no último minuto de compensação, Diogo Batista fez falta sobre João Aurélio no interior da área, originando uma grande penalidade que Dudu aproveitou para restabelecer a igualdade final.Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.Nacional – Penafiel, 1-1Ao intervalo: 0-0.Marcador:0-1, Leandro, 57 minutos.1-1, Dudu, 90+4 (grande penalidade).Equipas:- Nacional: Daniel Guimarães, João Aurélio, Clayton, Rafael Vieira, José Gomes, Danilovic (Gustavo Silva, 69), Francisco Ramos, Rúben Macedo (Dudu, 46), Luís Esteves (Zé Manuel, 58), Pipe Gomez (Wallisson Bahia, 58) e Bruno Gomes (Carlos Daniel, 58).(Suplentes: Rui Encarnação, Paulo Vítor, Wallisson Bahia, Sérgio Marakis, Gustavo Silva, Carlos Daniel, Zé Manuel, André Sousa e Dudu).Treinador: Filipe Cândido.- Penafiel: Caio Secco, Robinho, João Miguel, Leandro, Rúben Freitas, João Oliveira, Filipe Cardoso, Feliz (Diogo Batista, 73), Adílio Santos (Adriano Castanheira, 81), Edi Semedo (Roberto, 88) e Molvadgaard (Fábio Fortes, 73).(Suplentes: Nuno Macedo, Lucas Tagliapietra, Reko, Adriano Castanheira, Simãozinho, Roberto, Diogo Batista, Vasco Braga e Fábio Fortes).Treinador: Filipe Rocha.Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).Acção disciplinar: Cartão amarelo para João Aurélio (15), Danilovic (29), Adílio Santos (43), Filipe Cardoso (44), Fábio Fortes (77), Rúben Freitas, 82), Diogo Batista (90+3), Caio Secco (90+4), Robinho (90+5) e Wallisson Bahia (90+5).

Assistência: 611 espetadores.





FC Porto B e Feirense anularam-se e dividiram os pontos







O FC Porto B recebeu e empatou com o Feirense (0-0), numa partida referente 11.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol em que as duas equipas se 'anularam'.



Os portistas tiveram mais bola, mais iniciativa e maior volume de jogo ofensivo, mas não foram capazes de desmontar a bem organizada defesa da equipa de Santa Maria da Feira, daí resultando um encontro disputado longe das balizas e com escassos motivos de interesse, que manteve o FC Porto B no terceiro posto, com 19 pontos, enquanto Feirense subiu ao quinto, com 17.



O primeiro quarto de hora rendeu um remate, para o Feirense, e um canto, para o FC Porto B, e isso diz muito sobre o jogo até esse momento - pobre -, entre duas equipas que defendem melhor do que atacam.



Um cruzamento do central Zé Pedro, posicionado ocasionalmente no corredor direito do ataque da sua equipa, foi o primeiro lance de perigo que o jogo ofereceu e dele resultou apenas mais um canto ao FC Porto B.



A equipa de António Folha controlava o jogo nessa altura, pois tinha mais bola, a iniciativa e o domínio territorial, mas continuava sem criar situações de perigo e muito menos de golo, ao passo que o Feirense fechava-se bem na defesa, reforçada com três centrais, e conteve o caudal atacante dos portistas.



A tendência do jogo manteve-se na segunda parte, com os 'dragões' a terem mais iniciativa e os visitantes concentrados junto à sua área e sem dar espaços para o adversário se aproximar sequer da baliza.



Samba Koné rematou forte de longe aos 59 minutos e Arthur Agostinho desviou a bola para canto, mas foi o Feirense que teve a melhor ocasião de golo desta partida: Jardel cruzou da direita e Oche, sem oposição e a poucos metros da baliza de Francisco Meixedo, atirou de primeira e para fora.



A pressão portista acentuou-se nos minutos finais, mas o melhor que os locais conseguiram foram dois cantos, mas sem consequências para o Feirense.







Jogo realizado no Estádio Luís Filipe Meneses, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B – Feirense, 0-0.



Equipas:



- FC Porto B: Francisco Meixedo, Manafá, João Marcelo, Zé Pedro, João Mendes, Sidnei Tavares, Samba Koné (Rui Monteiro, 89), Vasco Sousa (Abuashvili, 70), Marcus (Rodrigo Ferreira, 70), Jorge Meireles (Wendel Silva, 42) e Nilton (Levi Faustino, 70).



(Suplentes: Roko Runje, Romain Correia, Abuashvili, Wendel, Martim Fernandes, Rodrigo Ferreira, Rui Monteiro, Levi Faustino e Luís Mota.)



Treinador: António Folha.



- Feirense: Arthur Augusto, Sidney Lima, João Pinto, Cláudio Silva, Teles, André Rodrigues (João Paulo, 78), Washington, Tavares, Tiago Dias (Oche, 58), Lucas Santos (Jorge Teixeira, 89) e Jardel (Fábio Espinho (89).



(Suplentes: Igor, João Paredes, Fábio Espinho, João Paulo, João Oliveira, Jorge Teixeira e Oche.)



Treinador: Rui Ferreira (substituído no banco por Diogo Oliveira devido a castigo).







Árbitro: Bruno José Costa (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Washington (83).



Assistência: 367 espetadores.