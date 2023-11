Entrada forte no jogo vale terceira vitória seguida ao Paços de Ferreira

Os locais entraram melhor no jogo, procurando capitalizar as duas vitórias consecutivas no campeonato, e adiantaram-se com naturalidade no marcador, apesar do livre frontal de Quizera ao ‘ferro’ da baliza de Marafona, aos 16 minutos, contrariando a tendência do jogo.



Na resposta, aos 18, o Paços marcou, pelo central Pedro Ganchas, a corresponder ao segundo poste a um cruzamento de Matchoi da direita.



Ferigra, aos 24 minutos, meteu a cabeça à bola e ficou perto do segundo para o Paços, que não mais voltou a criar perigo no primeiro tempo, face a um Académico de Viseu que começou a soltar-se, conseguindo ter mais tempo de jogo no meio campo contrário, numa reação que podia ter resultado no empate aos 34 minutos, num remate de Yuri Araújo travado somente no corpo de Ferigra.



O segundo tempo mostrou um Académico com mais bola, tirando partido de um aparente menor fulgor físico do Paços, a quem, mesmo assim, pertenceu o lance mais perigoso, aos 66 minutos, em remate de Matchoi.



O que sobrou em vontade aos viseenses faltou em argumentos melhores para incomodar um Paços que apostou mais em saídas rápidas e cerrou fileiras na defesa do resultado.



Com este triunfo, o Paços subiu dois lugares, ocupando agora o 10.º lugar, com os mesmos 13 pontos do Mafra, que é nono, enquanto o Académico de Viseu, pelo quinto jogo consecutivo sem vencer, está no limite da permanência, sendo 15.º, com oito.







Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira – Académico de Viseu, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Pedro Ganchas, 18 minutos.







Equipas:



- Paços de Ferreira: Marafona, Aldair, Ferigra, Pedro Ganchas, Antunes, Luiz Carlos, Gorby (Marcos Paulo, 84), Matchoi (Welton Júnior, 90+1), Costinha (Uilton, 65), Rui Fonte e Luís Bastos (Cipenga, 65).



(Suplentes: Zé Oliveira, Ícaro, Simão Rocha, Marcos Paulo, Tiago Ribeiro, Welton Júnior, Miguel Moreno, Uilton e Cipenga).



Treinador: Ricardo Silva.



- Académico de Viseu: Domen Grill, Miguel Bandarra, André Almeida, Nduwarugira, Miloransa, Messeguem, Sori Mané, Famana Quizera (Steven Petkov, 68), Yuri Araújo, Gauthier Ott (Maiga, 84) e André Clóvis (Ikoba, 72).



(Suplentes: Mbaye, João Pinto, Simonsen, Henrique Gomes, Tomás Silva, Ikoba, Rodrigo Pereira, Maiga e Steven Petkov).



Treinador: Jorge Simão.







Árbitro: Carlos Teixeira (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luiz Carlos (30), Nduwarugira (32), Famana Quizera (63) e Cipenga (85).



Assistência: 2.375 espetadores.