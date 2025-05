Equipa da I Liga joga em casa a primeira mão do play-off

Na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional ficou decidido que a segunda mão, decisiva, realiza-se uma semana mais tarde, em 01 de junho, no reduto da formação do segundo escalão.



Com duas jornadas por disputar, o Boavista está na 16.ª posição da I Liga, em igualdade pontual com AVS e Farense, enquanto o terceiro posto da II Liga é ocupado pelo Alverca.



Quanto ao play-off da II Liga, cujos jogos serão também realizados em 24 de maio e 01 de junho, terá um emparelhamento inverso ao do primeiro escalão, uma vez que o 16.º colocado – neste momento, o Paços de Ferreira - jogará primeiro fora ante o terceiro posicionado na Liga 3, que, atualmente, é o Belenenses.



Em caso de igualdade no conjunto das duas mãos dos play-offs, será disputado um prolongamento e, posteriormente, se necessário, o desempate por grandes penalidades.