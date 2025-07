Espanhol Ángel Algobia reforça o AFS

“O médio espanhol, de 26 anos, chega do Levante, clube pelo qual foi campeão da segunda divisão de Espanha na temporada passada”, pode ler-se na informação partilhada pelo AFS nas sua redes sociais, numa nota que dá ainda conta da ligação do jogador ao emblema luso “para as próximas duas épocas”.



Álgel Algobia, cuja mãe é natural de Bragança, disse estar “muito contente e entusiasmado” com “a confiança e o carinho” com que diz ter sido recebido na Vila das Aves.



“Esta será uma experiência nova para mim, joguei sempre em Espanha, mas espero aprender muito, para me poder adaptar da melhor maneira e dar tudo pela equipa”, disse Algobia, citado pelo AFS.



O médio centro espanhol, de 1,80 metros, define-se como “muito trabalhador, com boa saída de bola e muita corrida”, acrescentando que gosta de “subir e baixar muito”.



“Espero que os adeptos fiquem orgulhosos com tudo o que fizer em campo. Vou dar tudo pela equipa e por eles, para ser um grande ano”, concluiu.



Álgel Algobia é o quinto reforço oficial do AFS para 2025/26, depois das contratações dos médios Rafael Barbosa (ex-Radomiak Radom, Pol) e Pedro Lima (ex-Palmeiras, Bra) e dos avançados Guilherme Neiva (ex-Oliveira do Hospital) e Diego Duarte (ex-Nacional, do Paraguai).