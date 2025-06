Espanhol Ignacio Beristain deixa presidência da SAD do Estoril Praia

Na publicação disponibilizada no seu site oficial, o Estoril Praia despediu-se do dirigente espanhol, que cessa funções na liderança da administração, e o próprio fez questão de deixar uma mensagem de agradecimento.



“Os nossos adeptos são fundamentais para o clube e quero dar-lhes os parabéns por saberem manter a paciência nos momentos mais difíceis. Agradeço-lhes pelo apoio incondicional que sempre demonstraram para com a equipa, o clube e comigo. Serei sempre estorilista! Até sempre”, assim se despediu do emblema da Amoreira.



Na mesma mensagem, Ignacio Beristain enumerou os sucessos alcançados pelo Estoril Praia no decorrer da sua passagem, como a presença na final da Taça da Liga, em 2023/2024, e os jogadores lançados na primeira equipa e posteriormente transferidos para emblemas de maior dimensão.



“Recordo a nossa vitória no Dragão, toda a bancada pintada de amarelo em Leiria, na final da Taça da Liga, e tantos rapazes que aqui jogaram e venceram e agora estão a triunfar noutros patamares e noutros clubes. Isso enche-me de satisfação", concluiu.



Beristain encontrava-se na liderança da SAD do Estoril Praia desde janeiro de 2021 e ainda não é conhecido o seu sucessor, numa decisão que caberá à MSP Sports Capital, sociedade proprietária de vários emblemas, incluindo o conjunto estorilista.