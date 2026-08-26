Espanhol Valery Fernández é reforço do Académico de Viseu

O jogador, que atua preferencialmente como lateral ou extremo direito, pode também desempenhar funções no corredor esquerdo.



Natural de L’Escala, na Catalunha, Valery Fernández passou pela formação do Palamós, Girona e Barcelona, tendo regressado ao clube catalão em 2015. Chegou à equipa principal do Girona em 2018 e estreou-se na Liga espanhola frente ao Atlético de Madrid.



Ao serviço do Girona, disputou 117 jogos no campeonato e marcou cinco golos. Na última temporada representou o Real Zaragoza, depois de também ter passado pelo Mallorca.



Nas primeiras declarações como jogador do Académico, o reforço destacou a experiência e a polivalência que pretende colocar ao serviço da equipa, mostrando-se também motivado pelo regresso do clube à I Liga.



“Vou dar o máximo, ser sempre profissional e entregar-me totalmente à equipa”, assegurou Valery Fernández, numa mensagem dirigida aos adeptos academistas.



O jogador já trabalha às ordens do técnico Bruno Pinheiro na preparação para a receção ao FC Porto, líder do campeonato, em jogo marcado para sábado, 29 de agosto, pelas 18:00 no Estádio do Fontelo, já com lotação esgotada.



