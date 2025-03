Est. Amadora quer derrubar os "galos"

Do outro lado, Yaya Sithole não vai a jogo; Pablo e Facundo Cáseres estão em dúvida.





Na antevisão, o técnico tricolor só pensa nos três pontos e admitiu ter a estratégia bem estudada: "Preparamos cada jogo com base na análise que fazemos do adversário. Esta foi uma semana atípica (mudança no comando técnico no Gil Vicente), mas temos os planos A, B e C bem delineados tendo em conta as várias versões que o nosso adversário possa utilizar. Temos argumentos para fazer um grande jogo".





Já César Peixoto, em estreia no comando técnico do Gil Vicente, optou por galvanizar o plantel: "Estou feliz pela oportunidade de ser treinador do Gil Vicente e por ter um plantel com muita qualidade e capacidade para fazer melhor. Está tudo muito renhido na tabela classificativa, mas acredito no potencial do nosso trabalho e na qualidade dos jogadores para garantirmos o objetivo de manter o Gil Vicente na Liga".









As duas equipas estão empatadas na classificação, com o Gil Vicente em 15.º lugar - e menos um jogo disputado - e o Estrela da Amadora em 16.º, já na "zona vermelha" (play-off de permanência no escalão principal), mas o percurso recente da equipa amadorense é mais animador.Os tricolores conquistaram uma vitória e dois empates nas três últimas rondas, enquanto os gilistas completaram uma série de cinco derrotas seguidas no campeonato, que César Peixoto tentará colocar fim, no encontro com início 20h15, no estádio José Gomes, na Amadora.Apesar da posição delicada, os estrelistas atravessam um momento menos mau, com dois empates e uma vitória nos últimos três jogos. A fase pode dar alento, mas