Estádio Algarve vai ser a casa do Torreense na Liga Europa

Em entrevista ao Canal 11, um dia depois do triunfo frente ao Sporting, na final da 86.ª edição da Taça de Portugal, por 2-1, após prolongamento, André Sabino deu conta de que o emblema ‘azul–grená’ licenciou para as competições europeias o Estádio Algarve, sem, contudo, revelar onde jogará caso suba à I Liga.



"Aconteça o que acontecer, vamos jogar e vamos desfrutar. O estádio que licenciámos foi o do Algarve, pela lotação. Podemos fazer uma alteração, foi o mais simples na altura, mas a nossa intenção é jogar o mais perto possível de Torres Vedras. Se subirmos, também não vamos jogar em Torres Vedras", afirmou.



O Torreense, terceiro classificado da edição de 2025/26 da II Liga, defronta na quinta-feira, a partir das 20:00, o Casa Pia, 16.ª e penúltimo do primeiro escalão, na segunda mão do play-off de acesso à I Liga, em Rio Maior, depois do empate 0-0 em Torres Vedras.