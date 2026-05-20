Estádio do Fontelo em Viseu com intervenções na ordem de um milhão de euros

"Vamos colocar um novo relvado, a I Liga exige um relvado em condições e depois de cinco anos e a forma como foi feita, precisa de uma renovação. Vamos melhorar os balneários dos visitantes e árbitros para os acolhermos de forma digna”, revelou Mariano López.



Presidente desde 2021 da SAD academista, Mariano López reconheceu que “não vai ser nunca um Fontelo novo, mas são obras significantes” também ao nível do investimento, e que têm acontecido desde que chegou a Viseu.



“Já investimos 500 a 600 mil euros em várias requalificações como os nossos balneários, a sala de imprensa, na academia e agora vamos fazer certamente outro tanto, porque temos de investir de forma correta”, admitiu.



Mariano López falava à agência Lusa no final da receção da equipa no salão nobre da Câmara Municipal de Viseu, em que o presidente do Município, João Azevedo, anunciou as obras a “realizar de imediato” no exterior, iniciativa que deixou Mariano López “muito feliz".



O presidente da SAD lembrou que as melhorias eram necessárias, mas referiu que como o clube militava na II Liga “não havia tanta pressão, mas agora é o momento certo” e, enquanto, a SAD faz as obras no interior, a Câmara de Viseu faz no exterior.



Na cerimónia, além dos elogios e do reforço da “importância do clube até para a economia do território, João Azevedo anunciou também as obras no exterior do Estádio Municipal do Fontelo num investimento de “centenas de milhares de euros”.



“Nesta primeira fase, vamos intervir naquele corredor à volta do estádio. Na zona de apoio aos visitantes, com mais serviços, wc e restauração, na zona sul, junto à mata do Fontelo, mais uma zona de logística e segurança, com toda a zona das bilheteiras a terem uma intervenção com uma imagem que honra o espaço, com material limpo e interagir com a questão ambiental”, anunciou.



Também a zona nascente, “haverá apoio aos adeptos das equipas que visitam o Académico de Viseu e na zona da bancada norte, em que haverá acessos para pessoas com mobilidade limitada”.



“Isto é para fazer já, vai ser já lançado o concurso. Para dentro do estádio, já foi lançado o concurso para a pala da bancada principal e estamos em conversas com a SAD para fazer melhorias no estádio, nos acessos e parques”, assumiu o autarca.



Por fazer, admitiu Mariano López à agência Lusa, ficam coberturas nas bancadas dos adeptos, “porque é muito complicado de fazer e não pode ser só a SAD” a concretizar isso, “é preciso um trabalho conjunto com a Câmara de Viseu”.



“Não é uma solução fácil, é mesmo complicado, mas temos de conseguir uma solução para a chuva do inverno e o sol do verão não afetar tanto os adeptos que vão ao Fontelo, nomeadamente, na zona central em que há infiltrações significantes e a Câmara vai trabalhar para evitar que entre água no estádio, o que já é um passo”, reconheceu.



O objetivo, afirmou, “é estar tudo pronto em agosto”, no início da nova época e já com o Académico de Viseu na I Liga, uma presença “que vai ficar na história” do clube que há 37 anos não se apresenta na elite do futebol.



A subida assegurada na última jornada, após um empate sem golos em casa, na receção ao Sporting B, que levou o executivo municipal a receber toda a equipa, de atletas a técnicos e staff no salão nobre dos Paços do Concelho.



Um espaço que se tornou pequeno para todas as entidades civis e militares, parceiros do clube e outros convidados que quiseram prestar homenagem e que se estendeu à porta do edifício, no Rossio, onde se reuniram dezenas de adeptos que também quiseram aproveitar a ocasião para pedir autógrafos dos jogadores preferidos.



