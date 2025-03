Estádio do Rio Ave alvo da tempestade

Segundo a mesma fonte, além dos danos causados na cobertura da bancada única do recinto, onde vários painéis foram arrancados pelo forte vento, estão a ser avaliados estragos na estrutura metálica que sustenta a cobertura.



Os responsáveis do clube, com apoio de funcionários da Câmara Municipal de Vila do Conde, foram ao local a fazer uma avaliação dos danos, juntamente com elementos de empresas de fornecimento de eletricidade e telecomunicações, que também foram chamados ao recinto.



Devido à paragem das competições profissionais de futebol, para os compromissos das seleções nacionais, este fim-de-semana, o próximo jogo do Rio Ave, no seu estádio, só está agendado para 7 de abril, na receção ao Boavista, para a I Liga de futebol.



Ainda assim, fonte do clube disse à Lusa “que pela extensão dos danos, e caso se confirmem problemas na estrutura, há sérias dúvidas que o recinto possa estar apto para o jogo esse jogo o Boavista”.



Os prejuízos vão ser contabilizados nos próximos dias, não só pela substituição de cobertura que, sobretudo na parte central, terá de ser substituída, como no interior do recinto, onde segmentos da bancada e dos camarotes sofreram danos.