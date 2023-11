Estádio Municipal de Braga com venda no horizonte

Durante a reunião quinzenal do executivo, Ricardo Rio frisou que o Paris Saint-Germain terá oferecido “cerca de 30 milhões de euros” pelo Parque dos Príncipes.”, disse o autarca.O vereador socialista Artur Feio disse que “não parece politicamente democrático” alienar o estádio na fase final do mandato, já que o executivo que sair das próximas autárquicas pode ter entendimento diferente.Disse ainda que “não há valor de mercado de referência” para aquele tipo de equipamentos e considerou que a avaliação da atual maioria PSD/CDS está feita e cifrar-se-á em 15 milhões de euros.A questão do estádio foi suscitada pela bancada socialista a propósito da informação económico-financeira do município de Braga referente ao primeiro semestre de 2023, hoje levada à reunião do executivo.Feio acusou a maioria PSD/CDS de, durante os 10 anos que leva à frente do município, ter usado a dívida do estádio como “desculpa” para não fazer os investimentos de que o concelho carece.O Estádio Municipal de Braga, projetado pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura, foi construído para acolher jogos do Euro 2004, tendo custado cerca de 200 milhões de euros.O Sporting de Braga paga 500 euros de renda mensal pela utilização do estádio.