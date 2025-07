Estádios de Benfica e Paços de Ferreira os melhores das Ligas profissionais

No campeonato principal, o Estádio da Luz somou uma pontuação média de 4,97 ao longo de toda a época, superando os 4,91 do Estádio do Dragão, do FC Porto, e os 4,80 do Estádio José Alvalade, do Sporting, arrecadando este prémio pelo terceiro ano consecutivo.



Realizada pelos delegados e pelo Match Center da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, foram avaliados, entre outros, parâmetros como a acessibilidade, atividades pré e pós-jogos, espaços para a comunicação social, instalação sonora, qualidade dos serviços prestados às equipas visitantes, produto televisivo, publicidade e limpeza.



Na II Liga, o Estádio do Paços de Ferreira conseguiu uma pontuação média de 4,24, superando os 4,14 do Estádio do Vizela e os 4,10 do recinto do Marítimo.