Estoril anuncia saída de Dani Figueira para o Gil Vicente

Na época passada, o guardião de 26 anos atuou, por empréstimo, no Leixões, na II Liga, prova que conquistou ao serviço do Estoril Praia em 2020/2021, facto destacado pelo emblema da Linha de Cascais no comunicado no qual anuncia a saída do jogador.



"Natural de Vizela, o guarda-redes teve um papel determinante na época 2020/21, contribuindo decisivamente para a conquista da Segunda Liga e consequente promoção à Primeira Liga", pode ler-se no texto publicado.



Na mesma mensagem, o Estoril Praia revela ter chegado a "acordo para a transferência" do jogador, que se encontrava contratualmente ligado até 2026 e agradece-lhe pelos seus serviços ao longo de seis épocas de ligação.



"O Estoril Praia agradece toda a dedicação e profissionalismo demonstrados por Dani Figueira ao longo dos anos e deseja-lhe os maiores sucessos, pessoais e profissionais, nesta nova etapa da sua carreira", conclui o emblema da Amoreira.