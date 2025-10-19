Futebol Nacional
Taça de Portugal
Estoril consegue apuramento nos descontos
Com um golo nos instantes finais o Estoril Praia, da I Liga, afastou o Belenenses, da Liga 3, da Taça de Portugal ao vencer por 2-1 num dérbi lisboeta pela terceira eliminatória.
O Estoril Praia saiu para intervalo em vantagem graças a um golo de Pizzi, na cobrança de uma grande penalidade aos 27 minutos, mas na segunda parte o conjunto do Restelo reagiu e igualou aos 50, por Eduardo Souza. O empate prolongou-se e o cenário prolongamento parecia definir-se, mas André Lacximicant apontou o golo decisivo para os ‘canarinhos’ aos 90+4 minutos.
Com este triunfo sobre o seu vizinho lisboeta, a equipa da Linha de Cascais segue para a quarta eliminatória da ‘prova rainha’ e irá marcar encontro com o Famalicão, em casa, num duelo de primodivisionários, evitando uma eliminação precoce, a exemplo do que sucedeu com Rio Ave, Alverca, Estrela da Amadora, Gil Vicente e Moreirense, todos afastados por equipas dos escalões inferiores.
O Estoril Praia começou determinado em evitar surpresas e criou perigo aos sete minutos através de André Lacximicant, que apenas não celebrou devido a excelente intervenção de Gonçalo Pinto.
O conjunto visitante, favorito à partida em função dos dois escalões de diferença, mostrava-se mais afirmativo e voltou a esbarrar na boa prestação do guardião belenense, Gonçalo Pinto, que defendeu com os punhos um remate potente (e distante) de Tiago Brito.
O Estoril Praia ameaçava o primeiro golo e obteve-o aos 27 minutos na conversão de uma grande penalidade, conquistada por André Lacximicant, que se antecipou a Gonçalo Pinto, obrigando-o a derrubá-lo. Na cobrança, Pizzi não desperdiçou e colocou os estorilistas na frente do resultado.
O emblema visitante continuava mais rematador e vencia com justiça perante um Belenenses que, no primeiro período, incomodou a baliza do Estoril Praia por duas ocasiões, aos 20 minutos por Midana Sambu e aos 45+1 por Miguel Bandarra.
A ida aos balneários reforçou a fé do emblema do Restelo, que em menos de cinco minutos descobriu a igualdade através de parceria formada entre Evandro Barros, que amorteceu a bola, e Eduardo Souza, que aproveitou a oportunidade para finalizar.
O empate moralizou o Belenenses e a partida foi seguindo equilibrada até aos minutos finais, que tiveram uma oportunidade para cada lado - André Lacximicant aos 83 minutos e João Machado pelo Belenenses aos 90+1.
Perto do final, Lacximicant, que já havia estado em evidência com alguns remates perigosos no decorrer do encontro, decidiu a eliminatória a favor do Estoril Praia com um remate cruzado após ter sido assistido por Yanis Begraoui, que recuperou o esférico, iniciou a transição e serviu a preceito o seu companheiro de equipa para o golo da vitória.
Jogo no Estádio do Restelo, em Lisboa.
Belenenses – Estoril Praia, 1-2.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Pizzi, 27 minutos (de grande penalidade).
1-1, Eduardo Souza, 50.
1-2, André Lacximicant, 90+4.
Equipas:
- Belenenses: Gonçalo Pinto, Cesinha, Jorge Teixeira, Nuno Tomás, Miguel Bandarra, Diogo Paulo, Tiago Morgado, Evandro Barros, Midana Sambu (David Rebelo, 67), Diogo Leitão (Wilson Eduardo, 74) e Eduardo Souza (João Paredes, 74).
Treinador: Tiago Zorro.
- Estoril Praia: Martin Turk, Antef Tsoungui (Peixinho, 67), Felix Bacher, Ferro (Kévin Boma, 46), Fabrício Garcia (Pedro Carvalho, 59), Jordan Holsgrove, Tiago Brito (Nodar Lominadze, 59), Gonçalo Costa, Pizzi (Yanis Beagraoui, 59), João Carvalho e André Lacximicant.
Treinador: Ian Cathro.
Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Eduardo Souza (19), Jordan Holsgrove (45), Tiago Morgado (45+2), Diogo Paulo (84), Jorge Teixeira (89) e Gonçalo Costa (90+6).
Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.
