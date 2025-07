Estoril defronta Nottingham na pré-época

Enquanto o encontro frente ao emblema orientado pelo treinador português Nuno Espírito Santo se realiza já no período final da preparação, a 30 de julho, o primeiro teste para a equipa orientada pelo treinador Ian Cathro está marcado para esta quarta-feira, frente à equipa sub-23 estorilista, em Tróia, e sem divulgação da sua hora exata.



Também ainda no decorrer do período de estágio, o Estoril Praia disputará no sábado a segunda partida de caráter particular, frente ao Belenenses, da Liga 3.



Já após o regresso à Amoreira, a 16 de julho, segue-se o Marítimo, da II Liga, três dias depois, a 19, um embate com o Alverca, esta temporada promovido ao primeiro escalão, e para dia 23 estão reservadas duas partidas, frente a Mafra e Atlético, ambos pertencentes à Liga 3.



No dia 26 de julho, os "canarinhos" defrontarão o Sporting B, da II Liga, e os últimos dois encontros serão realizados perante equipas inglesas – o Nottingham Forest, da Premier League, no dia 30, e o Millwall, que compete no Championship, o segundo escalão inglês, a 2 de agosto, uma semana antes da estreia oficial na I Liga, frente ao Estrela da Amadora.



O Estoril Praia somará a quinta participação seguida na I Liga, após a oitava posição, com 46 pontos, obtida na derradeira temporada.