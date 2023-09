Estoril derrota Leixões no arranque da fase de grupos da Taça da Liga

O encontro começou a todo o gás, com um golo para cada equipa nos oito minutos iniciais, o primeiro para o Estoril, por Cassiano, e o segundo, por Léo Bolgado, e assim continuou nos 15 minutos seguintes com mais lances de perigo junto às duas balizas.



O golo decisivo iria ser apontado por Heriberto Tavares aos 62 minutos com um pontapé forte, colocado e sem qualquer hipótese para o guarda-redes Ricardo Ribeiro. Vasco Seabra não podia querer melhor estreia no comando técnico do Estoril.



Cassiano abriu o marcador aos dois minutos depois de uma boa assistência de Heriberto Tavares, que o deixou isolado diante de Ricardo Ribeiro, que nada pôde fazer face à bola ‘picada’ pelo avançado.



Quatro minutos depois, Adriano Amorim assistiu João Amorim no corredor direito e este cruzou para Rafa, que, já bem dentro da área contrária, embora descaído sobre esquerda, atirou, tendo a bola sido bloqueada pela defesa do Estoril.



O empate surgiu aos oito minutos. Fabinho cobrou um livre no lado direito e Léo Bolgado deu-lhe o melhor seguimento, cabeceando colocado e batendo o guarda-redes estorilista.



O Leixões, da II Liga, não se intimidou face ao Estoril, da I Liga, e o encontro beneficiou com isso, pois as duas equipas jogaram olhos nos olhos, ofereceram um bom espetáculo e as diferenças de estatuto entre ambas quase não se notaram.



Tudo mudou, porém, aos 39 minutos num lance em que Wakaso cometeu uma falta imprudente sobre Mateus Fernandes e viu o cartão vermelho direto, deixando o Leixões reduzido a dez jogadores.



A segunda parte abriu com um ataque leixonense que Paulité, com melhor pontaria, podia ter transformando no segundo golo da sua equipa e esse lance marcou o princípio do fim das esperanças leixonenses num bom resultado.



Em inferioridade numérica, a equipa de Matosinhos recuou as suas linhas e preferiu esperar pelo Estoril em terrenos próximos da sua área em vez de pressionar.



O Estoril respondeu explorando mais os corredores laterais, na expectativa de, assim, ter mais espaço para os seus ataques e para cruzamentos, mas não seria por aí que a equipa iria fazer o seu segundo golo.



A paciência estorilista deu frutos aos 62 minutos, altura em que Heriberto Tavares, em posição frontal à baliza contrária, aproveitou uma bola rechaçada pela defesa leixonense para desferir um remate potente e muito colocado bater Ricardo Ribeiro, fazendo o 2-1.



Depois do segundo golo do Estoril, o jogo como que acabou de vez, porque as dificuldades do Leixões para ter bola e sair do seu meio-campo defensivo foram-se agravando com o tempo, apesar da equipa se ter mantido quase sempre organizada a nível defensivo.



O Estoril instalou-se então no meio-campo defensivo leixonense e guardou a bola, correndo poucos riscos ante um opositor diminuído pela expulsão do médio Wakaso e que praticamente só através de bolas paradas logrou aproximar-se da baliza adversária.







Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Estoril Praia, 1-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Cassiano, 03 minutos



1-1, Léo Bolgado, 08,



1-2, Heriberto Tavares, 62







Equipas:



- Leixões: Ricardo Ribeiro, João Amorim, Léo Bolgado, Rafael Vieira (André Simões, 87), Henrique, Paulité, Adriano Amorim (Agostinho, 72), Fabinho (Moisés Conceição, 80), Wakaso, Rafa (Bright, 86) e Avto (Renato Soares, 72).



(Suplentes: Ricardo Moura, Moisés Conceição, Zag, André Simões, Danrlei, Rafael Silva, Renato Soares, Agostinho e Bright).



Treinador: Pedro Ribeiro.



- Estoril Praia: Marcelo Carné, Volnei, Pedro Álvaro, Bernardo Vital, Rodrigo Gomes, Koindredi (Pavlici, 66), Mateus Fernandes (Rafik Guitane, 84), Tiago Araújo, Marquês (João Marques, 66) Heriberto Tavares (Alex Soares, 84) e Cassiano Dias (João Carlos, 74).



(Suplentes: Dani Figueira, Raúl Parra, Alex Soares, Rodrigo Martins, Rafik Guitane, Sy, João Carlos, Pavlic e João Marques).



Treinador: Vasco Seabra







Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rafael Vieira (20), Koindredi (56), Tiago Araújo (68), Heriberto Tavares (75), Rafa (81), Alex Soares (90+2), Pedro Álvaro (90+3) e Plavic (90+7). Cartão vermelho direto para Wakaso (39).



Assistência: 2.187 espetadores.