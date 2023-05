Estoril e Arouca jogam pela fuga à descida e um lugar na UEFA

Os "canarinhos", atualmente no 15.º posto, o primeiro acima da zona de perigo, contam mais cinco pontos do que o Marítimo, que ocupa o 16.º lugar, de disputa do play-off de manutenção, sendo os insulares a única equipa que ainda pode alcançar o Estoril.Já o Arouca está ainda na luta por um lugar na próxima edição na Liga Conferência Europa, que pode assegurar desde logo, caso empate com o Estoril.





O Arouca, equipa sensação desta edição do principal escalão português, tem o tão procurado apuramento para as competições europeias à distância de um resultado positivo.





Para o Estoril Praia o contexto é o lado oposto da tabela, mas também existem semelhanças.





Os "canarinhos" estão a uma vitória de garantir a manutenção. A equipa de Ricardo Soares perdeu quatro dos últimos cinco jogos que disputou, mas o ambiente é muito mais favorável em casa, onde ganhou dois dos três últimos.





Os comandados de Armando Evangelista, por outro lado, vivem uma série de duas derrotas consecutivas depois do desaire na receção ao FC Porto. É apenas a segunda vez que tal acontece na temporada atual.





A baixa de Tiago Santos por suspensão é de peso para o Estoril Praia, que se vê privado de um dos jogadores mais influentes. D





Do lado visitante também há notícias em torno do lateral direito, mas são positivas: Esgaio cumpriu suspensão e deverá regressar ao onze. Quanto a lesionados há três: Vitinho Moura, Oday Dabbagh e Weverson Costa.





A história dá ligeira vantagem aos estorilistas, que somam sete vitórias contra seis triunfos dos arouquenses, mas a formação nortenha vence mais se contarmos apenas os duelos na I Liga.





Na primeira volta o Arouca venceu por 2-0.





O jogo tem o início marcado para as 20h15, no Estádio António Coimbra da Mota.









Resultados dos jogos da 32.ª jornada:



Gil Vicente – Boavista, 3-1 (1-0 ao intervalo)



Vizela – Famalicão, 0-0



Desportivo de Chaves - Paços de Ferreira, 2-0 (0-0)



Portimonense – Benfica, 1-5 (1-3)



Sporting – Marítimo, 2-1 (0-1)



Rio Ave - Vitória de Guimarães, 0-1 (0-0)



Sporting de Braga - Santa Clara, 5-3 (3-1)



FC Porto - Casa Pia, 2-1 (0-1)