Estoril goleia Sintrense e segue para a próxima eliminatória da Taça de Portugal

O Estoril Praia qualificou-se hoje para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, com uma exibição dominante e uma goleada sobre o Sintrense (5-0), em casa do adversário do quarto escalão.

A equipa da I Liga entrou determinada a marcar cedo e aos dois minutos Alejandro Marqués rematou ao poste direto. Pouco depois, aos 10 minutos, uma tentativa de corte infeliz de José Areias embateu no travessão.



Os ‘canarinhos’ voltaram a estar próximos de marcar aos 32 minutos num cabeceamento de Alejandro Marqués, ao qual o guardião Dylan Silva se opôs com excelente defesa. Logo a seguir, o conjunto visitante abriu o marcador por Rodrigo Gomes, que, aos 34 minutos, aproveitou uma recarga para bater Dylan.



Antes do intervalo, o Estoril Praia ainda voltaria a marcar, novamente por Rodrigo Gomes, que atirou forte e cruzado após Alejandro Marqués ter surgido ao segundo poste e amortecido de cabeça para o remate do internacional sub-21 por Portugal.



Na segunda parte, o Estoril Praia marcou por mais três vezes, por Alejandro Marqués, a corresponder no interior da área a cruzamento de Tiago Araújo aos 54 minutos, por Bernardo Vital, mais rápido a reagir na pequena área contrária após um canto aos 73 minutos, e por João Carlos, que entrou aos 76 minutos para converter uma grande penalidade cometida por João Felício (que seria expulso) sobre Koba Koindredi aos 78.







Jogo disputado no Estádio do Sport União Sintrense, em Sintra.



Sintrense – Estoril Praia, 0-5.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Rodrigo Gomes, 34 minutos.



0-2, Rodrigo Gomes, 42.



0-3, Alejandro Marqués, 54.



0-4, Bernardo Vital, 73.



0-5, João Carlos, 78 (grande penalidade).







Equipas:



- Sintrense: Dylan Silva, José Areias, Bruno Rodrigues (Moussa Diarra, 46), Fábio Baldé, Rodrigo Magalhães, Joaquim Domingos, Paulo Lima, Zé Valipavai (João Felício, 46), Miguel Rosa (Afonso Fernandes, 64), David Rebelo (Gonçalo Martins, 81) e Diogo David (Silton Bacai, 64).



(Suplentes: Tomás Rainho, Mandinho, Silton Bacai, Afonso Fernandes, Moussa Diarra, Luan da Silva, João Felício, João Batista e Gonçalo Martins).



Treinador: Afonso Cabral.



- Estoril Praia: Dani Figueira, Volnei Feltes (Raúl Parra, 65), Pedro Álvaro, Bernardo Vital, Rodrigo Gomes (Wagner Pina, 76), Jordan Holsgrove, Koba Koindredi, Tiago Araújo, Heriberto Tavares (Rafik Guitane, 65), João Marques (Mateus Fernandes, 72) e Alejandro Marqués (João Carlos, 76).



(Suplentes: Marcelo Carné, Raúl Parra, Wagner Pina, Ivan Pavlic, Mor Ndiaye, Rafik Guitane, Mateus Fernandes, Cassiano Dias e João Carlos).



Treinador: Vasco Seabra.







Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Heriberto Tavares (39) e Volnei Feltes (47). Cartão vermelho direto para João Felício (77)



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.