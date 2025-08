Estoril perde na última partida de pré-época

A pouco menos de uma semana do início do campeonato, o Estoril Praia fechou a pré-época com mais uma derrota. A equipa da Linha de Cascais perdeu por 3-0 com o Millwall, do Championship, com golos a serem marcados por Coburn e Ivanovic.





É a quinta derrota dos canarinhos nesta pré-temporada depois de serem derrotados por Benfica, Martítimo, Sporting B e Alverca. A equipa empatou a zeros com o Nottingham Forest e venceu o Beleneses.





O Estoril vai entrar em campo no dia 11 de agosto para a primeira jornada do campeonato. A equipa estorilista vai receber, no António Coimbra da Mota, o Estrela da Amadora, por volta das 20h15.





(c/ Lusa)