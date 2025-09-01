Estoril Praia anuncia chegada do avançado Luís Gomes

"Tendo iniciado o percurso formativo nos Maristas de Carcavelos, o jovem de 21 anos, ingressou nos escalões de formação dos leões, em 2010/11, completando quinze anos ao serviço do Sporting. Na temporada transata, o médio fez 33 jogos na equipa B leonina, tendo celebrado por quatro ocasiões e assistido os colegas por três vezes. No total, foram mais de 150 jogos efetuados pela turma de Alvalade", pode ler-se no sítio oficial do Estoril.





O jogador, de 21 anos, garantiu estar entusiasmado com a chegada ao clube da Linha de Cascais e garante que vai tentar aproveitar a oportunidade.





O jogador vai vestir a camisola 97 dos canarinhos.