Estoril Praia anunciou saída de francês Mangala, em final de contrato

Mangala, de 34 anos e que representou a seleção francesa no Euro2016, chegou ao Estoril Praia no verão de 2023 numa transferência livre, tal como agora sucederá na sua saída, com o seu vínculo a expirar já no próximo dia 30 de junho. O próximo destino do jogador não é ainda conhecido.



O defesa gaulês, natural de Colombes, estreou-se pelo Estoril Praia em agosto de 2023 e fez parte da campanha que levou os 'canarinhos' a uma inédita final da Taça da Liga, em 2023/24.



Na temporada que recentemente se concluiu, Mangala disputou nove encontros, todos pela I Liga de futebol, cumprindo um total de 31 partidas e um golo marcado em duas temporadas de ligação ao clube da Linha de Cascais.



A saída de Eliaquim Mangala tornou-se na segunda já confirmada pelo Estoril Praia, juntando-se à de Pedro Álvaro, também defesa e até então capitão de equipa, que, tal como o francês, deixa a Amoreira em final de contrato.