Estoril Praia-Boavista adiado para 9 de fevereiro devido a avaria elétrica

O embate estava marcado para hoje, às 19:00, mas uma falha no fornecimento elétrico ao Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, depois de um posto de transformação ter ardido, confirmou à Lusa fonte oficial da LPFP.

O Estoril Praia ocupa o 12.º lugar com 16 pontos, menos um do que o Boavista, que segue no 11.º posto.