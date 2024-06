Estoril Praia conquista Taça Revelação e consegue terceira dobradinha

Depois do triunfo em Braga por 3-1, a formação `canarinha` voltou a triunfar, com dois tentos de Rodrigo Ramos, aos 13 e 26 minutos, e um do neerlandês Finn Dicke, aos 64.

O conjunto da Linha repetiu os triunfos de 2020/21 e 2021/22, no que foi a quarta final consecutiva face aos `arsenalistas`, vencedores em 2022/23, e juntou o `tri` na Taça Revelação ao conseguido na Liga Revelação, somando a terceira `dobradinha`.