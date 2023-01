Estoril Praia contrata avançado Cassiano

Um dia depois de ter apresentado o também brasileiro Carlos Eduardo para a frente de ataque, o emblema da linha de Cascais anunciou o acordo com o ponta de lança de 33 anos, que rubricou um contrato válido por uma época e meia.A ligação entre o Estoril Praia e Cassiano expira em junho de 2024 e a chegada do jogador foi revelada numa publicação colocada pelo Estoril Praia nas suas redes sociais.", pode ler-se na publicação, que indica também que o atacante irá vestir a camisola 11 dos "canarinhos".O mais recente reforço do Estoril Praia concedeu também as primeiras declarações ao serviço do novo clube: "".Cassiano cumprirá assim a segunda passagem por Portugal, depois de ter cumprido um período de três épocas no país, ao serviço de Boavista, em 2029/2020 (28 jogos realizados, com dois golos marcados) e Vizela, entre 2020 e 2022 (66 jogos e 27 golos apontados).Antes de reforçar o Estoril Praia, o ponta de lança brasileiro representou, durante meia época, o Al Faisaly da Arábia Saudita, sem ter realizado qualquer jogo oficial.No Brasil, o avançado vestiu as cores do São José do Rio Grande do Sul, Internacional, Glória, Esportivo, Criciúma, Santa Cruz, Fortaleza, Goiás, Esportivo Brasil, Paysandú e CSA.No estrangeiro, e além de Portugal, competiu nos campeonatos do Chipre pelo Nea Salamis, da Coreia do Sul pelo Gwangju, do Cazaquistão pelo Aktobe, da China pelo Heilongjiang e na Arábia Saudita pelo Al Faisaly.