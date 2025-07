Estoril Praia contrata Nodar Lominadze

"O Estoril Praia oficializou a contratação de Nodar Lominadze, médio defensivo proveniente do Dinamo Tbilisi, com quem chegou a acordo para a transferência. O jogador de 23 anos assinou contrato até 2029, tornando-se o primeiro georgiano a integrar o plantel da equipa da Linha", pode ler-se no anúncio oficial do Estoril Praia.





“Quando cheguei, fiquei particularmente impressionado com a atitude calorosa das pessoas e com a vila de Cascais. Estou muito entusiasmado com a oportunidade de jogar pelo Estoril Praia", declarou o jogador nas primeiras palavras como jogador dos 'canarinhos'.



Lominadze é internacional sub-21 pela Geórgia tendo estado presente no último europeu da categoria, tendo defrontado Portugal.



O georgiano é o terceiro reforço do Estoril Praia depois das chegadas de Pizzi e Khayon Edwards, e vai vestir a camisola 66.