Estoril Praia de regresso com exames médicos

Segundo as fotografias divulgadas pelo clube nas redes sociais, apresentaram-se ao trabalho pelo menos 12 atletas, sendo eles o guarda-redes Joel Robles, os defesas Felix Bacher, Pedro Amaral, Gonçalo Costa, Diogo Brasido e Pedro Carvalho, os médios Tiago Brito e Pizzi e os atacantes João Carvalho, Fabrício Garcia, André Lacximicant e Alejandro Marqués.



O calendário de jogos de preparação será revelado mais tarde a o estágio de pré-época decorrerá em Melgaço, entre os dias 6 e 12 de julho.



O plantel comandado pelo treinador Ian Cathro registou as saídas do guarda-redes Kevin Chamorro, os defesas Pedro Álvaro e Mangala e o médio Vinícius Zanocelo.



Por seu turno, o defesa Diogo Brasido (regressou de empréstimo ao Belenenses) e o médio Pizzi (APOEL, Chipre) são as novidades, até ao momento, dos "canarinhos", que jogarão pela quinta época seguida na elite, depois da oitava posição com que finalizaram a derradeira temporada, com 46 pontos.