Estoril Praia deixa sair Serginho para o Viborg

O Estoril Praia, que disputa a I Liga portuguesa de futebol, oficializou a saída do médio Serginho rumo aos dinamarqueses do Viborg, com os quais assinou contrato até 2026.

Serginho, de 22 anos, vai viver a primeira experiência profissional fora de Portugal, tendo assinado contrato com o clube dinamarquês depois de uma passagem pela Oliveirense, na II Liga portuguesa, por empréstimo do Estoril Praia, que, em 2021, o recrutou ao Benfica, no qual representava a equipa sub-23.



O médio de características ofensivas completou a sua formação na academia benfiquista depois de ter iniciado o seu percurso no Belenenses, que representou por dois períodos distintos: primeiro em 2011/2012 e, mais tarde, entre 2018 e 2019 por uma época e meia. Pelo meio, ainda regista uma passagem pelas camadas jovens do Sacavenense, entre 2012 e 2015.



Na última época, Serginho dividiu a sua participação entre o Estoril Praia, com 13 jogos oficiais (12 pela equipa principal e um pela equipa sub-23) e um golo marcado na primeira metade da época, e a Oliveirense, à qual esteve cedido temporariamente na segunda metade da temporada passada, marcando dois golos em 15 participações.



O Estoril Praia já fez um total de cinco contratações para a nova época: os médios Alex Soares (ex-Petro de Luanda, Angola), Jordan Holsgrove (emprestado pelo Olympiakos, da Grécia) e Rafik Guitane (ex-Stade de Reims, de França), assim como os avançados Heriberto Tavares (ex-Famalicão) e Alejandro Marqués (ex-Juventus, de Itália).



O conjunto da Amoreira entrou de forma positiva na nova temporada, com dois triunfos, frente ao Paços de Ferreira por 2-0, na primeira fase da Taça da Liga, e ao Belenenses, por 5-1, na segunda fase da mesma competição.



Na primeira ronda da I Liga, os 'canarinhos', liderados pelo treinador Álvaro Pacheco, visitam o Arouca, no Estádio Municipal de Arouca, às 20h30 de 13 de agosto.