Estoril Praia desperdiça vantagem e perde frente ao Sporting B em jogo de preparação

Depois de uma primeira parte sem golos, os ‘canarinhos’ chegaram a uma vantagem de dois golos já no segundo tempo, por André Lacximicant e Kévin Boma, mas o Sporting B reagiu, na reta final do encontro, virando o resultado para 3-2 graças a golos de Paulo Cardoso e Mauro Couto, que bisou em apenas dois minutos.



Os ‘canarinhos’, orientados pela segunda temporada por Ian Cathro, averbaram a quarta derrota da pré-época, depois de já terem sido batidos dos confrontos com Marítimo, Alverca e Benfica. No outro jogo que já realizaram, os estorilistas venceram o Belenenses.



O Estoril Praia volta a subir ao relvado na próxima quarta-feira, para defrontar o Nottingham Forest, clube da Premier League orientado por Nuno Espírito Santo, e tem estreia oficial marcada, na jornada inaugural da primeira liga, frente ao Estrela da Amadora, no Estádio António Coimbra da Mota, dia 11 de agosto, às 20:15.