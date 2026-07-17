Estoril Praia e Famalicão abrem nova época, campeão FC Porto joga ao domingo
A receção do Estoril Praia ao Famalicão, no dia 07 de agosto, vai marcar o arranque da I Liga, com o campeão FC Porto a jogar no domingo, anunciou esta quarta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).
Os dragões iniciam a defesa do título com a receção ao Alverca, no dia 09 de agosto, pelas 18h00, um dia depois de o vice-campeão Sporting iniciar a participação na edição 2026/27 da I Liga, no terreno do Estrela da Amadora, às 20h30.
Também para o dia 09 de agosto está marcada a receção do Benfica ao recém-promovido Académico de Viseu, que pode decorrer à porta fechada, devido a castigo imposto aos encarnados, e o embate entre os minhotos Moreirense e o Sporting de Braga, ambos às 20h30, mas sujeitos a alterações, devido à presença dos lisboetas e dos bracarenses nas fases de qualificação para Liga Europa e Liga Conferência, respetivamente.
O pontapé de saída da 93.ª edição do principal campeonato nacional de futebol está marcado para 07 de agosto, uma sexta-feira, com o embate entre Estoril Praia e Famalicão, a partir das 20h15.
1.ª Jornada
Sexta-feira, 7 de agosto
Estoril Praia – FC Famalicão, 20h15
Sábado, 8 de agosto
Marítimo M. – Casa Pia AC, 15h30
Vitória SC – FC Arouca, 18h00
Estrela Amadora – Sporting CP, 20h30
Domingo, 9 de agosto
FC Porto – FC Alverca, 18h00
Gil Vicente FC – Rio Ave FC, 20h30
Moreirense FC – SC Braga, 20h30
SL Benfica – Académico, 20h30
Segunda-feira, 10 de agosto
Santa Clara – CD Nacional, 20h15