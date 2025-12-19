Estoril Praia e Sporting de Braga na abertura de jornada de cinco dias

Os bracarenses chegam a este jogo depois de uma série de quatro vitórias consecutivas, e não perdem há sete jogos (seis triunfos e um empate), desde o início de novembro, enquanto os estorilistas estão na pior sequência, com um empate e três derrotas.



O jogo de hoje, com início às 20:15 e arbitragem de David Silva, pode permitir ao Sporting de Braga, quinto, colocar pressão no ‘sensacional’ Gil Vicente, quarto, e quando as duas equipas têm os mesmos 25 pontos, seguidos por Famalicão, com 23.



A jornada, que antecede o natal, prolonga-se até terça-feira, dia em que o bicampeão Sporting fecha a ronda com uma visita ao Vitória de Guimarães (20:45), um dia depois de o líder FC Porto visitar o Alverca (18:45) e o Benfica receber o Famalicão (20:45).

