Estoril Praia empata em Penafiel e adia subida à I Liga

As duas equipas mostraram vocação ofensiva desde o apito inicial, com os locais a conseguirem alguma superioridade na posse de bola, conseguindo larga vantagem no número de pontapés de canto conquistados (sete contra um), mas os lances de perigo pertenceram em exclusivo ao Estoril Praia.Joãozinho, aos 12 minutos, e André Vidigal, aos 22, ficaram perto do golo, na sequência de remates cruzados à entrada da área dos "rubro-negros", mas Luís Ribeiro, com duas grandes defesas, impediu os festejos dos líderes do campeonato.O Estoril Praia surgiu mais rápido sobre a bola no segundo tempo, mas a melhor oportunidade de golo foi do Penafiel, quando Ronaldo Tavares, aos 66 minutos, venceu em velocidade a oposição do central Hugo Gomes, pela direita, entrou na área e acertou no poste, com Wagner a falhar, depois, a recarga.

A melhor resposta do Estoril chegou nos descontos, mas Rosier, sozinho ao primeiro poste, cabeceou mal e para fora.