Estoril Praia goleia Belenenses e segue para a fase de grupos da Taça da Liga

O emblema da Linha de Cascais adiantou-se a segundos do intervalo (45+2 minutos), através de Rodrigo Martins, tendo a goleada surgido na sefgunda metade com golos de Tiago Araújo (55), Volnei Feltes (64) e João Carlos (74 e 89). Sobre o final, Midana Sambu reduziu para o Belenenses.



O Estoril Praia, que apenas contou com um reforço no ‘onze’, o avançado Heriberto Tavares, tomou conta do jogo e criou diversas oportunidades, antes de o Belenenses, aos 35 minutos, ter desperdiçado uma boa ocasião para marcar, quando Duarte Valente bateu de forma denunciada uma grande penalidade para defesa de Dani Figueira.



A equipa da casa adiantou-se no resultado em cima do intervalo, numa recarga de Redrigo Martins a um remate de Cassiano, aos 45+2 minutos.



O Belenenses entrou forte na segunda parte, mas o Estoril voltou a ser eficiente, ampliando a vantagem aos 55 minutos, numa jogada de entendimento entre Rodrigo Martins e Tiago Araújo na área visitante.



Com o jogo controlado, o Estoril Praia aproveitou para elevar o marcador, primeiro por Volnei, aos 64 minutos, e depois com o 'bis' de João Carlos, aos 74 e 89 minutos.



A segundos do final, aos 90+2 minutos, o Belenenses chegou ao golo 'de honra' num remate bem colocado de Midana Sambu.