Estoril Praia oficializa chegada do defesa João Basso por empréstimo do Santos

“Bem-vindo, João Basso. Regressa ao Estoril por empréstimo do Santos até ao fim desta época desportiva”, escreveram os ‘canarinhos’, confirmando a cedência do jogador, até final da presente temporada, que contempla uma opção de compra.



João Basso iniciava o segundo ano consecutivo ao serviço do Santos, tendo cumprido 14 jogos com a camisola do ‘peixe’ em 2023. Antes, completou a sua formação e estreou-se como profissional ao serviço do Paraná, também do seu país, e seguiu para Portugal, mais concretamente para o Estoril Praia, antes de uma posterior saída para o Arouca até janeiro de 2023.



O defesa central representará o Estoril Praia pela segunda vez, tendo na sua primeira passagem pelo clube da Linha de Cascais realizado 34 partidas oficiais, com dez golos marcados entre 2016 e 2019, com uma cedência por empréstimo ao Real SC pelo meio, em 2017/18 (23 jogos e dois golos marcados).



O Estoril Praia ocupa atualmente o 12.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, com 21 pontos, e volta a competir na deslocação ao Estádio do Bessa para defrontar o Boavista, no sábado, pelas 20h30.