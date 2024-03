Estoril Praia perde com Alverca em jogo de preparação

A partida disputou-se no centro de treinos da Adroana, no qual o Estoril Praia habitualmente realiza as suas sessões de treino, e todos os golos foram apontados na segunda parte: Luiz Miguel ‘bisou’ para a equipa ribatejana e a equipa da casa chegou ao golo por Michel.



Os técnicos dos dois conjuntos aproveitaram a partida para utilizar todos os jogadores disponíveis sub-23 e garantir minutos de competição a todos os presentes, incluindo elementos menos utilizados no decorrer da época, e prepará-los para o regresso da competição oficial, que terá lugar dentro de pouco mais de uma semana.



O próximo compromisso do Estoril Praia irá realizar-se em 30 de março, na receção ao FC Porto, da 27.ª jornada. Por seu turno, o Alverca recebe o Lusitânia de Lourosa no dia seguinte, na sétima jornada da fase de apuramento de campeão da Liga 3.