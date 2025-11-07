Estoril Praia recebe Arouca no arranque da 11.ª jornada da I Liga

O Estoril Praia venceu na última jornada, por 4-0, na visita ao Rio Ave e não perde há três partidas na I Liga, somando 10 pontos, que lhe valem o 12.º lugar.



Já o Arouca não vence no campeonato há quatro partidas, com três derrotas e um empate, e está em 15.º, primeiro lugar acima da zona de despromoção, com nove pontos, menos um do que o adversário que vai visitar.



O jogo entre o Estoril Praia e o Arouca está marcado para as 20:15, no Estádio Coimbra da Mota, numa partida que vai ser arbitrada por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.



A jornada vai decorrer até domingo, dia em que o líder FC Porto visita o Famalicão, enquanto o Benfica, terceiro, recebe o Casa Pia. Já o Sporting, segundo na tabela, desloca-se aos Açores, para defrontar o Santa Clara, no sábado.