Estoril Praia reforça liderança com triunfo categórico sobre o Penafiel

Apesar dos números desequilibrados, foi sob o signo do equilíbrio que decorreram os primeiros minutos no Estádio António Coimbra da Mota, sem lances de perigo ou uma supremacia visível por parte de qualquer uma das equipas. Tudo mudou com o golo do Estoril, aos 20 minutos, por Crespo, que atirou de primeira na grande área, na sequência de um cruzamento do João Carlos que é desviado pela defesa penafidelense.



O golo fez bem à equipa de Bruno Pinheiro, que passou a dominar a partida, acrescentando pormenores de grande qualidade a um futebol inteligente e com uma simplicidade difícil de alcançar. Apesar do empenho dos penafidelenses, as ameaças eram escassas junto da baliza do Estoril, que teve ainda a felicidade de aumentar a vantagem em cima do intervalo, num autogolo de Capela, ao tentar evitar o desvio de Bruno Lourenço para a baliza.



Com o 2-0 no marcador, o Penafiel tentou responder com uma dupla substituição logo a abrir, na qual o técnico Pedro Ribeiro apostou em Gustavo Henrique e Denis. Contudo, os planos de uma reação do Penafiel desmoronaram-se rapidamente, quando Hugo Gomes assinou o terceiro golo dos estorilistas na conversão exímia de um livre direto, em mais um apontamento de grande classe do central estorilista ao longo do jogo.



O tempo corria a favor do Estoril, que geriu com segurança e astúcia o jogo, ficando várias vezes perto do quarto golo. A eficácia, porém, já não era a mesma e acabou mesmo por consentir o golo de ‘honra’ do Penafiel já em tempo de descontos, por Paulo Henrique.



Graças a esta vitória, o Estoril passa a somar 33 pontos em 14 encontros, mais seis do que o ‘vice’ Feirense (27) e mais oito do que a Académica (25), com os ‘estudantes’ a terem ainda um jogo a menos. Já o Penafiel interrompe uma sequência de três triunfos seguidos na prova e permanece no quarto lugar, com 24 pontos.