Estoril Praia regressa ao trabalho com um reforço e dois regressos

O emblema da Amoreira voltará a ser comandado por Bruno Pinheiro e cumpriu o primeiro dia na nova temporada, dedicado a exames médicos divididos entre o Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e o Hospital CUF Cascais.



O dia seguinte será igualmente dedicado a baterias de exames médicos e testes físicos, pelo que ficará, pelo menos, adiada para quarta-feira a primeira sessão de treino no relvado com o objetivo em vista de assegurar a manutenção no escalão máximo do futebol português.



André Franco, André Clóvis, Arthur Gomes, Bernardo Vital, Dani Figueira, Duarte Carvalho, Francisco Geraldes, Francisco Lemos, Gilson Benchimol, Joãozinho, Jota e Rosier são os atletas que transitam do anterior plantel e se apresentaram hoje.



Este lote inclui também o defesa central Lucas Áfrico, ainda entregue aos cuidados do departamento médico. Já Leonardo Ruiz, Lucho Vega, Racine Coly, Rodrigo Valente, Serginho, Carles Soria, Thiago Rodrigues, Tiago Santos e Volnei apenas se apresentarão ao trabalho esta terça-feira.



O plantel registará ainda algumas entradas provenientes do mercado de transferências e a grande novidade deste primeiro dia foram as 'caras novas': Rodrigo Martins (avançado), único reforço garantido para a nova época, assim como Elias Achouri e João Carlos (também avançados), que estiveram cedidos a outros clubes na temporada transata.



Deverão ainda chegar pelo menos mais quatro jogadores, visto ainda existirem lugares em aberto para as funções de defesa central, médio centro e extremo, previsivelmente no lado esquerdo, aos quais se poderá juntar um reforço para o lado direito da defesa.



O plantel liderado por Bruno Pinheiro irá trabalhar no centro de treinos da Adroana com sessões de treino ora diárias ora bidiárias, variando de acordo com as necessidades do plantel e dos planos diários e semanais da equipa técnica dos 'canarinhos'.



O Estoril Praia não divulgou as datas dos primeiros jogos de preparação, que se prolongarão até ao final do mês de julho, perante equipas de I Liga, II Liga e estrangeiro.



O único jogo de preparação para já anunciado está agendado para dia 24 de julho, colocando o emblema da Linha de Cascais perante o Fulham, treinado pelo português Marco Silva e que milita na I Liga de Inglaterra, sabendo-se que o Casa Pia será também um opositor, embora a data do jogo permaneça ainda no anonimato.







Plantel provisório do Estoril Praia para 2022/23:







- Guarda-redes: Dani Figueira, Francisco Lemos, Jota e Thiago Rodrigues.



- Defesas: Bernardo Vital, Joãozinho, Lucas Áfrico, Racine Coly, Carles Soria, Tiago Santos e Volnei.



- Médios: André Franco, Duarte Carvalho, Francisco Geraldes, Lucho Vega, Rodrigo Valente e Loreintz Rosier.



- Avançados: André Clóvis, Arthur Gomes, Elias Achouri (regressa de empréstimo ao Trofense), Gilson Benchimol, João Carlos (regressa de empréstimo à Académica), Leo Ruíz, Rodrigo Martins (ex-Mafra) e Serginho.



Saíram: David Bruno, Nahuel Ferraresi, Raúl Silva, Patrick William, João Gamboa, Romário Baró (FC Porto), Bruno Lourenço (Boavista), Jordi Mboula, António Xavier, Rui Fonte e Riyotaro Meshino.