Estoril Praia renova com Tiago Parente até 2029

"É um orgulho continuar a representar o Estoril Praia, clube onde cresci e que me tem dado tantas oportunidades. Vou continuar a trabalhar para merecer a confiança”, afirmou o lateral esquerdo aos meios de comunicação do clube que representa desde 2017, proveniente do Belenenses, com apenas 14 anos.



Caso cumpra o contrato na totalidade, o defesa poderá cumprir 12 anos de ligação ao conjunto da Amoreira sendo que, entre 2022 e 2024, representou o Sporting por empréstimo.



Atualmente com 21 anos, Parente já conquistou uma Liga Revelação e uma Taça Revelação pelo emblema da Linha de Cascais, tendo sido promovido à equipa principal, encontrando-se integrado no estágio de pré-temporada que esta cumpre em Tróia até sábado.