Estoril Praia renova contrato com Gilson Benchimol

Gilson Benchimol, de 21 anos, foi o quarto jogador do plantel "canarinho" a renovar contrato durante o mês de janeiro, depois dos defesas Joãozinho e Tiago Santos e do guarda-redes Dani Figueira.



“Ainda no primeiro ano na equipa principal, Gilson prolonga o vínculo até 2026”, lê-se nas páginas oficiais do clube nas redes sociais.



Na mesma publicação, Gilson Benchimol assumiu-se “muito feliz por renovar pelo Estoril Praia”, clube ao serviço do qual conquistou as duas últimas edições da Liga Revelação e da Taça Revelação (20/21 e 21/22).



Desde que se estreou na equipa principal, o avançado, que terminou a formação no Damaiense, depois de se ter iniciado no Linda-a-Velha e no Real Massamá, alinhou em 18 jogos oficial pelos "canarinhos".