Estoril Praia renova contrato com João Marques

João Marques, de 21 anos, juntou-se às renovações contratuais de outros quatro jogadores do plantel "canarinho", que foram anunciadas durante o mês de janeiro, casos dos defesas Joãozinho e Tiago Santos, o guarda-redes Dani Figueira e o avançado Gilson Benchimol, que seria posteriormente cedido por empréstimo ao Benfica.”, anuncia o clube da Linha de Cascais nas suas páginas oficiais nas redes sociais.Na mesma publicação, João Marques afirmou sentir-se “”, prometendo “” no clube ao serviço do qual conquistou a última edição da Liga Revelação e da Taça Revelação (21/22).O médio ofensivo estreou-se como profissional em novembro, durante a participação do Estoril Praia na Taça da Liga, e já contabiliza sete jogos oficiais pela equipa principal dos ‘canarinhos’.João Marques chegou ao Estádio António Coimbra da Mota há temporada e meia, no início da temporada 2021/2022, depois de ter cumprido a sua formação ao serviço de Sporting, Barreirense e Vitória de Setúbal, clube no qual realizou os primeiros jogos como futebolista sénior.