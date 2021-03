Estoril Praia vence Feirense e consolida liderança na II Liga

Num início de jogo equilibrado, o Feirense foi mais acutilante, mas a sua estratégia não surtiu efeitos práticos nos primeiros minutos, já que não criou qualquer lance de perigo na área adversária.Apesar disso, Marcus foi quem teve nos pés a única oportunidade de golo do primeiro tempo, obrigando Dani Figueira a uma boa defesa, com o guarda-redes do Estoril a opor-se da melhor forma a um remate forte e colocado do avançado nigeriano à entrada da área, aos 32 minutos.





Segunda parte aberta







Na segunda parte, as equipas foram mais audazes e o jogo entrou numa toada de parada e resposta, com Marcus a ser novamente o principal protagonista, já que o avançado surgiu livre de marcação à entrada da área para rematar para as mãos de Dani Figueira, aos 65 minutos.A resposta do Estoril surgiu pouco depois, num lance de contra-ataque conduzido por Yakubu Aziz, com o avançado ganês a rematar já dentro da área do Feirense e a obrigar Bruno Brígido a uma defesa apertada, aos 67 minutos.A equipa de Bruno Pinheiro ainda dispôs de uma boa oportunidade para inaugurar o marcador aos 69 minutos, com Yakubu Aziz a cabecear à entrada da pequena área e com a bola a sair perto do poste da baliza do Feirense.Até ao final do jogo, o Feirense teve a possibilidade de chegar ao empate, quando João Victor surgiu isolado à entrada da pequena área, com o avançado a cabecear ao lado da baliza de Dani Figueira.