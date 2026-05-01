Estreante Cristiano Bacci sente que ter treinado Moreirense pode ser "vantagem"

“Treinei o Moreirense, por isso tenho a vantagem de conhecer um bocadinho o ambiente e os jogadores que lá ficaram desde a minha altura, no ano passado. Antes de tudo isso, o que é importante é que conheço o Estrela, porque analisei e joguei contra o Estrela, e por isso acho que temos de melhorar em alguns aspetos, não muitos, porque a equipa tem qualidade”, considerou o técnico, na antevisão ao encontro.



Conhecedor sobre o rival que os amadorenses terão pela frente, Cristiano Bacci mostrou-se preparado para as virtudes de um Moreirense “com identidade própria” e, acima de tudo, “equilibrado”.



“O Moreirense é uma equipa com qualidade, identidade própria, bem treinada, é uma das equipas na Liga com mais posse de bola, mas também é equilibrado - não fazem muitos, mas não sofrem muitos. Esperamos um jogo difícil, e como são todos os jogos no campeonato aqui em Portugal, não será fácil”, antecipou.



Há poucos dias no comando técnico do Estrela da Amadora, Cristiano Bacci salientou que os seus primeiros dias de trabalho se centraram nos aspetos mentais e anímicos para preparar a equipa para as três ‘finais’ que se avizinham pela disputa pela manutenção na I Liga. “Como é normal, foi um trabalho mais no sentido da cabeça. Estivemos pouco tempo a trabalhar no campo”, relatou, focado.



O italiano reconheceu ainda ter sido protagonista de uma situação pouco comum, que apelida de “anómala”, mas para a qual acredita ter a solução para encontrar um final feliz.



"O que pretendo explicar é que a minha chegada aqui é uma chegada anómala. Não é normal, é raro, vir treinar uma equipa para os últimos jogos. Acho que a equipa tem de ter mais confiança em si mesma”, analisou.



O guarda-redes Renan Ribeiro é a única baixa confirmada para a deslocação a Moreira de Cónegos, enquanto o defesa Bernardo Schappo permanecerá em dúvida e continua em recuperação.



O Estrela da Amadora, 15.º classificado, com 28 pontos, defronta o Moreirense, oitavo, com 39, no sábado, às 15:30, em jogo sob arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.