Estrela Amadora e Marítimo iniciam decisões pela I Liga

O Estrela, clube outrora emblemático do principal escalão, procura no play-off o regresso ao convívio entre os grandes do futebol português, depois de nos últimos anos ter descido ao 'inferno', nas distritais.



Depois de insolvente, o clube conseguiu ressurgir em 2018/19, numa caminhada em que queimou etapas e o levou ao Campeonato de Portugal, e, mais tarde, à II Liga, competição em que terminou a atual época atrás dos promovidos Moreirense e Farense.



O terceiro lugar colocou a equipa no caminho do Marítimo, que, em contraponto, teve uma temporada para esquecer na I Liga, como 16.º e antepenúltimo, e tenta agora evitar uma descida, 38 anos depois, à segunda divisão.



Neste duelo, o Estrela tenta ganhar vantagem para regressar à 'primeira' 14 anos após a sua última presença, na época de 2008/09, enquanto o Marítimo tenta a todo o custo evitar uma situação que não vive há 38 anos, quando esteve na 'segunda' pela última vez (1984/85).



O jogo de hoje, no Estádio José Gomes, onde se espera lotação esgotada, tem início às 20:00, e terá arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.



A segunda mão disputa-se uma semana depois, no sábado de 11 de junho, no Estádio do Marítimo, no Funchal, a partir das 20:15.



Caso a eliminatória esteja empatada no final do tempo regulamentar da segunda mão, haverá lugar a prolongamento de 30 minutos e, se necessário, seguir-se-á um desempate por grandes penalidades.