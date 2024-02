Estrela Amadora e Portimonense à procura de uma vitória

Com 18 pontos, o Estrela é 16.º e antepenúltimo, em posição de acesso ao play-off de manutenção, a três pontos dos algarvios, que estão na 13.ª posição, em igualdade com Estoril Praia (11.º) e Boavista (12.º).O Estrela da Amadora chega a este encontro após sete jogos sem vencer e três derrotas consecutivas, enquanto o Portimonense venceu dois desafios dos derradeiros quatro.O embate entre o Estrela da Amadora e o Portimonense está marcado para as 20h15 e vai ser arbitrado por Fábio Veríssimo.





O histórico de confrontos entre Portimonense e Estrela da Amadora não é favorável à equipa de Portimão: em 14 partidas, os tricolores venceram sete e os alvinegros apenas duas. Torna-se ainda menos favorável se olharmos apenas para os jogos na condição de visitante, já que o Portimonense nunca venceu o Estrela fora de portas.





O treinador estrelista Sérgio Vieira usou o último jogo como mote para a mudança: "A equipa está extremamente motivada, até pela injeção de motivação no fim do jogo com o Estoril Praia, demonstrativo da alma do clube e dos verdadeiros estrelistas. Sentimos aquela bancada cheia a apoiar-nos e a digerir connosco a derrota".





Kialonda Gaspar volta a entrar nas opções, algo que agrada o técnico: "Neste momento, podermos voltar a contar com ele é mais um fator positivo", referiu.





Por sua vez, o técnico dos algarvios Paulo Sérgio apontou os erros que a sua equipa tem cometido, os quais têm custado pontos: "A equipa está preparada para disputar o jogo e ir à procura dos três pontos. É aquilo que se pretende, com uma equipa com alma e com a atitude certa, e cometer o mínimo de erros possível, porque bastava ter um mínimo de eficácia para ter um resultado diferente na semana passada".