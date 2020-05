Estrela Costa é acionista da empresa que gere SAD do Aves

As negociações com o empresário brasileiro Luiz Andrade decorreram até ao final da semana passada, tendo em vista a aquisição de 10% de ações do grupo de investidores "Galaxy Believers" detidas pelo antigo líder da sociedade anónima nortenha.Constituída em agosto de 2015, com 70% do capital na posse da "Galaxy Believers", a sociedade anónima foi dirigida por Luiz Andrade até junho de 2018, antes de passar para as mãos do chinês Wei Zhao, que já era acionista maioritário do grupo de investidores, a par do compatriota Hongmin Wang, e ficou com 90% das ações da SAD.





Momentos difíceis







Após a conquista inédita da Taça de Portugal, em 2017/18, os nortenhos fizeram história com a segunda manutenção consecutiva na elite, numa época em que assinalaram a estreia do escalão sub-23 com os títulos da Liga e Taça Revelação, mas têm atravessado uma série de contrariedades desportivas, diretivas e financeiras desde agosto.O Desportivo das Aves pode perder dois a cinco pontos pelo atraso salarial verificado entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, face aos 13 somados em 24 jornadas da I Liga, nove abaixo da zona de salvação, num conjunto de dívidas justificadas pela SAD com a paralisação da atividade económica na China, motivada pela pandemia de covid-19.O processo seguiu da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em 03 de abril e provocou as rescisões unilaterais do guarda-redes francês Quentin Beunardeau e do avançado brasileiro Welinton Júnior enquanto a SAD começava a liquidar parte das verbas.Acusada pelo antigo dono da baliza avense de repor salários ao iraniano Mehrdad Mohammadi e a Welinton Júnior antes da derrota com o Sporting (2-0), em 8 de março, da 24.ª jornada do campeonato, Estrela Costa demitiu-se há dois meses em desacordo quanto à postura da "Galaxy Believers" na regularização salarial de atletas e funcionários.A empresa controla 89,9% do capital da SAD do Desportivo das Aves e os restantes 10% pertencem ao clube, liderado desde a temporada 2010/11 por Armando Silva e sem eventuais sucessores anunciados às eleições dos órgãos sociais para o biénio 2020/2022, que estavam marcadas para 09 de maio e foram suspensas devido ao novo coronavírus.





Depois de ter encerrado duas semanas de trabalho individualizado com uma bateria de testes negativos à covid-19, o plantel avense avançou na segunda-feira para treinos coletivos no relvado do estádio do CD Aves, que deve apresentar “um conjunto de correções” para receber os cinco jogos que restam até à conclusão da I Liga.