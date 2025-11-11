Estrela da Amadora anuncia participação em troféu particular em Valladolid

O emblema da Reboleira vai disputar este torneio de caráter particular no dia 19 do presente mês (uma quarta-feira), pelas 20:30 locais (19:30 portuguesas), assim preenchendo um hiato competitivo criado pelos dois fins de semana nos quais não terá competição oficial.



O Estrela da Amadora vai aproveitar para competir e dar rodagem ao seu plantel devido ao fim de semana que se aproxima prever uma data FIFA, ocupada pelos compromissos das seleções nacionais e, na semana seguinte, se realizar a quarta eliminatória da Taça de Portugal, competição da qual os ‘tricolores’ já se encontram afastados, após eliminação pelo Alpendorada, do quarto escalão, na ronda anterior.



Atual 13.º classificado da I Liga de futebol, com 11 pontos conquistados, o Estrela volta a competir oficialmente no próximo dia 30, pelas 18:00, visitando o Estádio José Alvalade para defrontar o Sporting, segundo colocado, com 28 pontos somados.