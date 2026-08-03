Estrela da Amadora anuncia rescisão com avançado Rodrigo Pinho por mútuo acordo

O avançado brasileiro, de 35 anos, foi contratado em janeiro de 2024 ao Coritiba, do Brasil, onde havia cumprido meia época, e realizou um total de doze golos em 73 jogos ao serviço do clube amadorense.



Na época transata, Rodrigo Pinho realizou 30 jogos, com cinco golos marcados, ao serviço do Estrela da Amadora, contribuindo para a permanência dos ‘tricolores’ no principal escalão do futebol português.



Pinho tinha assinado contrato até ao final da temporada 2026/27, mas não fazia parte dos planos da administração estrelista e das opções do treinador Pepa para a nova época, colocando-se assim um ponto final na ligação entre as partes.