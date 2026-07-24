Estrela da Amadora anuncia saída definitiva de Gabriel Rodrigues rumo à Académica

“O Estrela da Amadora vem por este meio informar que chegou a acordo com a Académica para a transferência, a título definitivo, de Gabriel Miranda Rodrigues, terminando assim a ligação do jogador ao emblema tricolor”, informa o clube da Reboleira.



A Académica, agora promovida à II Liga, contratou Gabriel Rodrigues em definitivo, ficando os amadorenses com uma percentagem dos direitos económicos do jogador.



O defesa central de 23 anos chegou ao Estrela da Amadora na época passada, proveniente precisamente da Académica, mas não se estreou oficialmente pelos ‘tricolores’ em função de uma grave lesão que o afastou de grande parte da temporada e da forte concorrência para o lugar com que se deparou aquando do seu regresso à competição.