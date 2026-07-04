Estrela da Amadora anuncia saída do médio Assane Ndiaye

“O Estrela da Amadora vem por este meio informar que chegou a acordo com o Cultural y Deportiva Leonesa para a transferência, a título definitivo, de Assane Ndiaye.”, informou o clube da Reboleira, confirmando num comunicado publicado na sua página oficial o acordo com o clube de León, que disputará o terceiro escalão do futebol espanhol em 2026/2027.



Assane Ndiaye havia iniciado os trabalhos de pré-temporada e estava integrado com o restante plantel do Estrela da Amadora, mas voltou a não encontrar espaço de afirmação no clube amadorense depois de ter regressado de um empréstimo de uma temporada ao Farense, da II Liga.



O médio, que representou a equipa B do Atlético de Madrid antes de rumar a Portugal, deixa o Estrela da Amadora sem ter realizado qualquer partida oficial pela equipa da I Liga.